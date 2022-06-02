Okul 40 yıllık misafirleri leylekler için pilav günü düzenledi Sivas’ta Şehit Erdal Çetin İlkokul ve Ortaokulu, 40 yıldır çatılarında konaklayan leylek ailesi için pilav günü düzenledi

– Sivas’ta Şehit Erdal Çetin İlkokul ve Ortaokulu, 40 yıldır çatılarında konaklayan leylek ailesi için pilav günü düzenledi.

Kent merkezindeki Kardeşler Mahallesi’nde bulunan Şehit Faruk Aydoğdu İlkokul ve Ortaokulu 40 yıldır aynı leylek ailesini çatısında misafir ediyor. Okul bu özelliği ile ‘leylekli okul’ olarak da anılıyor. Okul yönetimi geçtiğimiz yıl çatılarında ağırladıkları leylekler için pilav günü düzenledi. Bu yıl 2.'si düzenlenen Leylek Pilavı etkinliği, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Etkinliğe Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Arslan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sunarken, leylekler için türküler söylendi. Bazı öğrenciler etkinliğe ellerinde leylek maketleri ile katıldı. Okulun leylekleri ise etkinliği uzaktan izledi.



“Her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz”

Programda konuşan okul müdürü Ömer Doğan, “Yaklaşık 40 yıldır çatısında leylekleri misafir eden bir okul olmaktan ve leylekli okul olarak anılmaktan çok mutluyuz. Sadece öğrencilerimizi değil, her yıl leyleklerimizi de bir anlamda mezun ediyoruz ve güz aylarında leyleklerimizi güneye, sıcak memleketlere uğurluyoruz. Kadim Sivas kültüründe çok uzun zamandır var olan ve kırsal nüfusun azalmasıyla köye dair, geleneğimize dair ritüellerin de azalması sonucu son zamanlarda unutulmaya yüz tutmuş olan ‘Leylek Pilavı’ geleneğini tekrar hatırlatmak istedik” dedi.

Konuşmaların andından katılımcılara pilav ikram edildi.

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