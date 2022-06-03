Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, şarampole uçan traktördeki Mahi Macit yaşamını yitirdi, eşi Süleyman Macit yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi Eskiköy yakınlarında meydana geldi. Süleyman Macit yönetimindeki 58 DL 579 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada sürücü Süleyman Macit ile yanında bulunan eşi Mahi Macit yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Gemerek Devlet Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Mahi Macit, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Süleyman Macit ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-06-02 23:03:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.