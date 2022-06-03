Sivas’ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından “Havacılık ve uzay” konulu konferans düzenlendi

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından “Havacılık ve uzay” konulu konferans düzenlendi. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı katılım sağlayan öğrencilere havacılık ve uzay hakkında bilgiler vererek, öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

Konferans Sivas Şemsi Sivasi il halk kütüphanesinde düzenlendi. Düzenlenen konferansa SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, öğretim üyeleri ve Sivas ilinde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri katıldı. Konferansta Dr. Öğr. Üyesi Umar Amırı, uzay ve havacılık hakkında bilgiler verdi. Konferansın sonunda öğrenciler Dr. Öğr. Üyesi Amırı’ ye sorularını yöneltti. Konferansın ardından SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.