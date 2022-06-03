Gürün’de mezuniyet coşkusu Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı

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Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı vardı. Bu yıl mezun olan 90 öğrenci için okul bahçesinde mezuniyet töreni düzenlendi. Düzenlenen törene; Gürün kaymakamı Halil Yazıcı, okul müdürü Doç. Dr. Hidayet Takçı, ilçe protokolü, öğrenciler ve aileleri katıldı. Okulu dereceyle bitiren öğrencilere kaymakam Yazıcı tarafından diplomaları taktım edildi. Öğrenciler öğrenci andı okuyup kep fırlatarak mezuniyet sevinçlerini paylaştı.

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