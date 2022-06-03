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Sivas’ta ihracat Mayıs ayında yüzde 59 arttı Sivas’ta Mayıs ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre Yüzde 59,18 artışla 7 Milyon 339 Bin olarak gerçekleşti

İHA

Sivas’ta ihracat Mayıs ayında yüzde 59 arttı Sivas’ta Mayıs ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre Yüzde 59,18 artışla 7 Milyon 339 Bin olarak gerçekleşti

Sivas’ta Mayıs ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre Yüzde 59,18 artışla 7 Milyon 339 Bin olarak gerçekleşti.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 2022 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Eken, “Sivas’ta ihracatımız artmaya devam ediyor. Mayıs ayında ihracatımız 7 Milyon 339 Bin dolar olarak gerçekleşti” şeklinde konuştu.
“ABD birinci sırada yer alıyor”
Önceki yılın aynı dönemine göre Sivas’ın ihracatının Yüzde 59,18 arttığını belirten STSO başkanı Mustafa Eken, “2021 yılının ilk 5 ayında 30 Milyon dolar seviyelerinde olan ihracatımız bu yıl Yüzde 31,05 oranında artarak 39 Milyon 505 Bin Dolar oldu. İhracat yapılan ülkeler arasında 1 Milyon 135 Bin dolar ile ABD birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada 1 Milyon 26 Bin dolar ile Kuveyt, üçüncü sırada 475 Bin dolar Çin Almanya yer alıyor. İhracat yapılan diğer ülkeler ise Almanya, Avusturya, Rusya Federasyonu, İsrail, Makedonya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İsveç. Sektörel dağılıma baktığımızda ise ilk sırada 1 Milyon 802 Bin dolar ile Makine ve Aksamları bulunuyor. İkinci sırada 1 Milyon 331 Bin dolar ile Madencilik Ürünleri, üçüncü sırada ise 1 Milyon 146 Bin dolar ile Mobilya, Kağıt ve Orman ürünleri bulunuyor. Demirağ OSB’nin teşvik bünyesine alınması şehrimizin büyümesi ve gelişmesi açısından olmazsa olmazımızdı. Birinci OSB’nin de Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Demirağ OSB’nin teşvik bünyesine alınmasıyla birlikte arsa tahsislerimiz de başladı. Haziran ayında bazı fabrikalarımızın temelleri atılacak ve bacalarının tütmesiyle şehrimizdeki işsizlik bitecek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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