Sivas temizlikte ilk sıralarda Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan kentteki çevre kirliliğinin diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirtti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas temizlikte ilk sıralarda Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan kentteki çevre kirliliğinin diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirtti

İHA

Sivas temizlikte ilk sıralarda Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan kentteki çevre kirliliğinin diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirtti

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan kentteki çevre kirliliğinin diğer illere göre iyi durumda olduğunu belirtti.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla kentte yapılacak etkinliklere değindi. Doğan, en fazla kâğıt ve plastik toplayan vatandaşa ödül verileceğini duyurdu. Araştırmalara göre Sivas çevre kirliliği konusunda diğer illere göre üst sıralarda yer aldığını söyledi.

“En fazla kâğıt ve plastik toplayan vatandaşlarımıza ödül vereceğiz”
Doğan yaptığı açıklamada çevre duyarlılığı oluşturmak istediklerini belirterek, “17 Haziran Dünya Çevre Günü ile igili Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda çevre ile ilgili çocuklar başta olmak üzere daha fazla duyarlılık oluşturulmasında etkinlikler planladık. Tabiat ve doğal varlıklarımızı ilkokul, ortaokul ve Lise öğrencilerime anlatarak geziler düzenledik. Mesire alanlarımızı ve tabiatımızı tanıtarak çevrenin ne kadar önemli olduğunu kirletilmemesi gerektiğini, doğaya ve çevreye ciddi anlamda ihtiyacımızın olduğunu anlattık. Enerji üretim yerlerimiz olan HES, RES ve GES santrallerimizi de gezdirdiğimiz öğrencilere enerjinin önemini de anlattık. 2 Haziran’da da Sızır Şelalemizi çocuklarımıza gezdirdik. Çevremizi korumak için mümkün olduğu kadar bireysel araçları değil de toplu taşıma araçlarını kullanalım. Ya da bisiklet kullanarak hem spor yapalım hem de çevremizi koruyalım. Bu konuda farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yapıyoruz. Bugün de ilimizde bulunan Serpincik Gölet’inin etrafında il Müdürlüğümüz ve Belediyemizle birlikte etkinlik yaparak gölün etrafının kirletilmemesi gerektiğine vurgu yapacağız. Doğayı ve çevreyi korumamız gerektiği noktasında bölgede çevre temizliği etkinliği yapacağız. Bu etkinliğe İl Müdürlüğü personelimiz, Belediye Personelimiz ve halkımızla beraber gerçekleştireceğiz. 5 Haziran’da da Bakanlığımızın ‘81 ilde 81 milyar adım’ projesi kapsamında çevre yürüyüşü yapacağız. Aynı gün içerisinde saat 16.00’da çevre etkinliği de yapacağız. Çevre etkinliğine de bütün Sivas’ı davet ediyoruz. Yine Kongre Müzesi Bahçesindeki alanda stant açarak Sıfır Atık Projesi kapsamında Sivas’ta en fazla kâğıt ve plastik toplayan vatandaşlarımıza ödül vereceğiz. Öğrencilerin atıklardan dönüştürülerek yaptığı çalışmaları sergileyeceğiz. Maden şirketlerimiz kentteki madenlerin tanıtımını yapacak. Bu etkinliklerimiz sınırlı kalmayacak her ay her hafta farkındalık oluşturabilmek adına çevre, doğa, enerji ve tabiat konusunda birbirinden farklı etkinlikler yapacağız” dedi.

“Sivas diğer illere göre iyi bir durumda”
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan Sivas'ın en temiz illerden birisi olduğunu belirterek, “Çevre kirliği noktasında il olarak iyi durumdayız ama bu farkındalığı daha fazla artırmak istiyoruz. Çünkü hem çevre ve doğal tabiatlar birimi olarak sürekli denetimler yaparak fotoğraflar çekiyoruz. Türkiye genelindeki il ortalamasına bakıldığında illaki bizimde kusurlarımız hatalarımız var ama Sivas diğer illere göre iyi bir durumda. Bundan dolaylıda halkımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milyonluk adaya müşteri çıkmadı, onlarda atayı sürüp yem bitkisi ekti Sivas’ta Kılıçkaya Baraj gölü içerisinde bulunan ve geçtiğimiz yıllarda 8 milyon Türk lirası bedelle satışa çıkarılan adaya müşteri çıkmadı, sahipleri de adayı sürüp yem bitkisi ekti
YEREL HABERLER Milyonluk adaya müşteri çıkmadı, onlarda atayı sürüp ...
Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı Sivas Numune Hastanesinde bulunan çocuk hastaların eğitimlerinden geri kalmaması için çocuk servisine kütüphane yapıldı
YEREL HABERLER Hastanede yatan minikler için kütüphane yapıldı Sivas ...
Sivas’ta ihracat Mayıs ayında yüzde 59 arttı Sivas’ta Mayıs ayında yapılan ihracat önceki yılın aynı dönemine göre Yüzde 59,18 artışla 7 Milyon 339 Bin olarak gerçekleşti
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat Mayıs ayında yüzde 59 arttı Sivas’ta ...
Gürün’de mezuniyet coşkusu Cumhuriyet Üniversitesi Gürün Meslek Yüksek Okulunda mezuniyet heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Gürün’de mezuniyet coşkusu Cumhuriyet Üniversitesi ...
Bu turnuva 4 yıl sürdü, kimi mezun oldu kimi evlenip yuva kurdu Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde(SCÜ) fakülteler arasında düzenlenen futbol turnuvası pandemi ve çeşitli nedenlerle 4 yıl sürdü, kimi öğrenciler mezun oldu kimileri evlenip yuva kurdu
YEREL HABERLER Bu turnuva 4 yıl sürdü, kimi mezun oldu kimi evlenip ...
Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
YEREL HABERLER Sivas'ta toz taşınımı etkili oldu
Sivas’ta Havacılık ve Uzay Konferansı Gerçekleşti Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) tarafından “Havacılık ve uzay” konulu konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Havacılık ve Uzay Konferansı ...
Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
YEREL HABERLER Şarampole uçan traktördeki karı- kocayı ölüm ayırdı
Traktör kazası 1 ölü
YEREL HABERLER Traktör kazası 1 ölü
Aslan, Koyulhisar’da okulları ziyaret etti Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Koyulhisar'da okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Aslan, Koyulhisar’da okulları ziyaret etti Sivas İl ...
Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları kaldı 3 sene önce büyükbaş hayvan satın almak için gittiği Kars’ta dolandırılan Hasbi Yılmaz'ın ahırları boş kaldı
YEREL HABERLER Dolandırılan çiftçinin elinde sadece boş ahırları ...
Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü kaymakamdan şikayetçi oldu Sivas’ın Akıncılar ilçesinde zabıta memuru, ilçe kaymakamının kendisini darp ettiğini ileri sürerek kaymakamdan şikayetçi oldu
YEREL HABERLER Zabıta kendisini darp ettiğini ileri sürdüğü ...
Atık ürünlerden sanata dönüştü Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan "Ev Tekstili Ürünleri Hazırlama" kursuna gelen kadınlar atık ürünleri ev eşyasına dönüştürüyor
YEREL HABERLER Atık ürünlerden sanata dönüştü Sivas'ın Gürün ...
Okul 40 yıllık misafirleri leylekler için pilav günü düzenledi Sivas’ta Şehit Erdal Çetin İlkokul ve Ortaokulu, 40 yıldır çatılarında konaklayan leylek ailesi için pilav günü düzenledi
YEREL HABERLER Okul 40 yıllık misafirleri leylekler için pilav günü ...
Leylekli okulda 'Leylek Pilavı' etkinliği
YEREL HABERLER Leylekli okulda 'Leylek Pilavı' etkinliği
Sivas’ın kronikleşen meselesi çözülüyor Sivas’ın kronik meselesi haline gelen “Eski Sanayi Sitesi” problemi çözüme kavuşturuluyor
YEREL HABERLER Sivas’ın kronikleşen meselesi çözülüyor Sivas’ın ...
Sivasspor’da Rıza Çalımbay destanı
YEREL HABERLER Sivasspor’da Rıza Çalımbay destanı
Yavruları yiyen yılanlara nasihat edip doğaya saldı Sivas’ta bir güvercin tutkunu, yumurta ve yavruları yiyen yılarları yakaladıktan sonra nasihat edip doğaya saldı
YEREL HABERLER Yavruları yiyen yılanlara nasihat edip doğaya ...
Minik öğrencilerden 'muhteşem' geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Minik öğrencilerden 'muhteşem' geri dönüşüm defilesi
Bingöl’den getirilen K9 cinsi köpek Sivas'ta ameliyat edildi
YEREL HABERLER Bingöl’den getirilen K9 cinsi köpek Sivas'ta ameliyat ...
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi Savunma sanayisi ve tarım teknolojileri alanlarına ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bu yıl ilk kez lisans öğrencilerini ağırlayacak
YEREL HABERLER Bilim ve Teknoloji Üniversitesi sahaya indi Savunma ...
Sivas’ta bin 853 kursta 52 bin 758 kursiyer eğitim gördü Sivas Fidan Yazıcıoğlu kültür merkezin de ‘yaygın eğitim kursları yıl sonu sergisi’ açılışı yapıldı.
YEREL HABERLER Sivas’ta bin 853 kursta 52 bin 758 kursiyer eğitim ...
Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Sivas'ta traktör devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Sivas’ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem yapıldı Sivas’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, Mayıs ayı içerisinde çeşitli uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilirken 68 şahıs hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta 68 kişiye uyuşturucu suçlarından işlem ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.