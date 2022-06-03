Sivas’ta gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 510 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı

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Sivas’ta polis ekiplerince yapılan operasyonlarda 510 paket kaçak sigara ele geçirilirken 1 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılık olaylarını engellemeye yönelik Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara istinaden, Erzincan yolu Polis uygulama noktasında yapılan denetimler esnasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta gerçekleştirilen aramada 510 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 şahsa Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlaması ile işlem yapıldı.

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