Bu lisede öğrenciler traktör sürüp tarım yapıyor Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir lisede öğrenim gören öğrenciler gerçek çiftçiler gibi tarla sürüyor, tohum ekiyor ve hasat yapıyor

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir lisede öğrenim gören öğrenciler gerçek çiftçiler gibi tarla sürüyor, tohum ekiyor ve hasat yapıyor.

Sivas’ın Suşehri İlçesinde Sezai Karakoç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Bölümü öğrencileri, okula ait seralarda fide üretimi yapıyor. Okulun uygulama sahasında traktörle tarla sürüyor, ekin ekiyor ve hasat yapıyor. Tarımsal üretimin her aşamasının yaşandığı okulda 7 bini ata tohum fide olmak üzere toplamda 203 bin fide üretimi gerçekleştirildi. Fide satışlardan toplamda 150 bin lira gelir elde edildi. 101 mevcutlu okulda her öğrenci genel eğitim ve öğretimin dışında adeta birer ziraat mühendisi gibi yetiştiriliyor.

Okul Müdürü Murat Doğruyol, okullarında tarımsal üretiminin her aşamasının uygulamalı olarak anlatıldığını belirterek, “Öğrencilerin sebze üretiminin nasıl yapıldığını öğretmek üzere bu sera tasarlandı. Geçen yıllarda 3 ürün aldık şuanda fide sezonu olduğu için fide üretimi yaptık. 96 bin viyol fide ürettik. Ayrıca yan tarafta 100 bin çap fide yaptık. Ayrıca 7 bin tane ata tohumu fidemiz var. Ata tohumlu fidelerimizin de tohumunu üreterek gelecek seneye fideye çevireceğiz. Okulumuzda 101 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz buraya sırayla gelip fide üretiminden toprak hazırlamadan başlayarak fidenin yetiştirilme aşamalarının hepsini kendileri yapıyorlar. Burada önemli olan öğrencilerin öğrenmesi o yüzden her aşamada birebir çalışıyorlar. Okulumuz fide üretiminden yaklaşık 150 bin lira gelir elde etti. Döner sermaye vasıtasıyla satışını yapıyoruz” şeklinde konuştu.



Adeta her biri birer çiftçi

10. sınıf öğrencisi Yusuf Emre Tuna, uygulamalı derslerin kendilerini geliştirdiğini söyleyerek, “Bu seramızda tüp fide diğer seramızda ise çap fide yetiştiriyoruz. Okulun bütçesi için satışlar yapıyoruz. Bu liseye severek geldim. Eğitimi güzel ve uygulamalı dersler oluyor. İleride seracılıkla uğramak istiyorum. Üniversite kazanabilirsem Ziraat Mühendisliğinden devam edeceğim. Traktörle seralarımızda sürüm yapıyoruz. Ekipmanlarla ekim dikim yapıyoruz. Bilmediğimiz şeyleri daha doğru şekilde görerek öğreniyoruz” şeklinde konuştu.

