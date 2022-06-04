Hacı adaylarına bilgilendirme semineri Sivas’ta hacı adayları için 2022 Yılı Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi

Sivas’ta bu yıl hacca gidecek hacı adayları için 2022 Yılı Hac Eğitim ve Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen program Kur’anı Kerim tilaveti ile başladı.

Programda, katılımcılara hac ibadeti hakkında bilgilendirme ve tavsiyelerde bulunan İl Müftüsü Remzi Pehlivan; “Hac; İslam’ın en önemli ve en meşakkatli şartlarından biridir. Çünkü hac ibadeti sıkıntı içinde sabır gerektiren bir ibadettir. İslam dünyasının dört bir tarafından Müslümanlar, hacca gelecekler. Ülkemizi ve milletimizi, kutsal topraklarda hacı adayı olarak sizler temsil edeceksiniz. Bu nedenle kutsal topraklara gitmeden önce tüm hazırlıkları yaparak ve orada yaşanacak meşakkatleri göz önünde bulundurarak kendimizi şimdiden hazırlamalıyız” dedi.

Arafat Vakfesi ve ihram yasaklarından da bahseden Pehlivan, “Biz hacca hazırlanırken, ihrama girerken ve ihramlı iken adeta mahşer provasını yapıyoruz. İki parça ihram örtüsü bizim için kefen mesabesindedir. Bunun bilinci ile haccımızı eda edip kimseye eziyet etmeden bu güzel ibadeti ifa edip, inşallah sağ ve selamet içinde evlerimize dönelim. Dualarımızda ben değil bize, bizlere diye dua edelim. Çünkü Allah’ın rahmeti ve mağfireti o kadar geniştir ki her şeyi sarmaktadır” ifadelerine yer verdi.

İki gün devam eden seminerde İl Müftü Yardımcıları Muttalip Karataş ile Ünal Tan, Hac ve Umre Hizmetleri Şube Müdürü Ayhan Elmadağı ve Hac Umre Hizmetleri personeli tarafından hacı adaylarına; ihram, tavaf, hac farizası esasında uyulması gereken kurallar, kılık kıyafet, hacda uyulması gereken konular ve hac ibadeti ile ilgili teknik konularda bilgi sunumu yapıldı.

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