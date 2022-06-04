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Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye’nin 15-20 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi

İHA

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye'nin 1520 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi.

Türkiye 15-20 yıl içerisinde büyük bu sıkıntısı yaşayabilir Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye’nin 15-20 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi

Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, önlem alınmazsa Türkiye’nin 1520 yıl içerisinde büyük su sorunları yaşayabileceğini söyledi.
Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, bilinçsiz su tüketimi ve iklim değişiklikleri hakkında açıklamalarda bulundu. İleride su sıkıntısı çekmemek için acil önlemlerin alınmasını belirten Doğan, içme suyunun sanayi, oto yıkama ve halı yıkama gibi yerlerde kullanıldığı taktirde barajlarda ki su seviyesinin azalacağından içme suyu sıkıntısıyla karşılaşılabileceğini söyledi.

“Bu suyun değerini bilmek zorundayız”
Sivas Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan, içme suyunun israf edilmemesi gerektiğini belirterek, “Halkımız suyu dikkat kullanmalı, içme sularımızı bahçe sulamalarında veya araç yıkamalarında kullanmamalıyız. İleride su sıkıntısı çekmemek için suyu dengeli, düzgün kullanmalıyız. Ayrıca belediyelerin mutlaka sanayi de kullanılacak suların ayrı olması gerekiyor. Çünkü oto yıkamaları, sanayide kullanılan halı yıkamaları gibi benzeri şeylerde içme suyundan kullanırsak, barajlarda ki su azaldığı zaman içme suyu bulamama sorunu ile karşılaşmış olacağız. Biliyorsunuz dünyada bulunan su miktarının yüzde 2.50’si içilebilir durumda. Bu oranında genelinde çok az miktarı içme suyu olarak kullanılmakta. Bu suyun değerini bilmek zorundayız. Benim bütün insanlardan isteğim şu ileride su sorunu ile karşılaşmamak için suyumuzu düzgün kullanalım israf etmeyelim. Bulaşık yıkamak için veya saatlerce banyo yapmak için suyu israf etmeyelim” dedi.

“Türkiye 1520 yıl sonra su sorunu ile karşı karşıya kalacak”
İl Müdürü Mustafa Doğan, bilinçsiz şekilde su tüketiminin devam ettiği taktirde içme suyunda sıkıntı yaşanacağını ifade ederek, “Elimizde veriler var, su daha da azalacak. Örnek verecek olursak bu şekilde devam edecek olursak 2070 yılında Afrika kıtası iklim değişikliğinden dolayı çöl olacak. Canlı ve insanların yaşayamayacağı çöl bir toprak olacak. Bu dünyanın kendi verileri yani elde edilen çevresel veriler herhangi bir şekilde bizim tahmin ettiğimiz bir şey değil. Çevremizi korumalıyız, biz bu çevreyi öncekilerden miras aldık gelecek nesillerimize düzgün bir şekilde aktara bilmek için üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Eğer çevresel verilerde gözüktüğü gibi devam eder, Türkiye’de bilinçsiz şekilde su tüketimine devam ederse 1520 yıl sonra bizde su sorunu ile ciddi şekilde karşı karşıya kalacağız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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