Sivas’ta veli ve öğrencilerin LGS heyecanı

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Sivas'ta 191 okulda, 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının heyecanı yaşandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yapılan LGS sınavı, saat 09.30 itibariyle başladı. Adaylar sabah erken saatlerde velileriyle birlikte okullara geldi. Öğrenciler ilk olarak okul bahçelerine, ardından ise salonlara alındı. Kent genelinde 191 okulda, 579 salonda, 8 bin 429 öğrenci sınavda ter döktü. Öğrencilerin velileri ise okul önlerinde çocuklarının çıkmasını heyecanla beklemeye başladı. İki oturum halinde gerçekleştirilecek sınav saat 12.50'de sona erecek.

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