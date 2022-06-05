Kur'an-ı Kerim üzerine hasbihal ettiler Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Kur'an-ı Kerim Üzerine Hasbihal" programı gerçekleştirildi

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak, Sivas Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Kur'anı Kerim Üzerine Hasbihal" programına katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Sivas Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Sivas Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programın açış konuşmasını Okul Müdürü Gülşen Karadaş yaptı.

Karadaş'ın ardından konuşan Millî Eğitim Müdürü Ergüven Aslan; "Değerli öğrenciler Kuran ayetleri okunurken hayatınıza nasıl değişim ve dönüşüm sağlamanız gerektiğini düşünün. Bundan sonra ülkemizin geleceğini ihya ve inşa ederken milli ve manevi değerlerimizle çift kanatlı nasıl uçacağımızı düşünün, sizlere çok büyük işler düşüyor. Sizlerin diğer öğrencilerden farklı bir yönünüz var; sizler bir ayaklarınızı merkeze koyarken pergel misali bir ayağınızla da dünyayı gezeceksiniz. Varisi olduğunuz medeniyeti hiçbir şekilde unutmayacaksınız. Çünkü bizler imtihan ediliyoruz. Hayatımızın her anı imtihan. Birbirimizin teşekkürüne, tebessümüne ihtiyacımız var" dedi.

Aslan'ın konuşmasının ardından İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Fatih Çollak, Kur'anı Kerim üzerine öğrencilerle sohbet etti.

Okuduğu ayetlerin meallerini paylaşarak Kur'anı Kerim ışığında hayatın nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda önemli değerlendirmelerde bulunan Çollak, bireysel anlamda insanların rehberi olan Kur'anı Kerim'in insanlığın, barış ve huzuru için ihtiyaç duyulan tüm yolları gösterdiğine vurgu yaptı.

Çollak, öğrencilerin sorularını da cevapladı.

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