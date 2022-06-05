Gemerek'te sağanak sele neden oldu

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 1 saat süren yağış nedeniyle Alikemali Mahallesi Tuğsan Caddesinde bulunan Büyük Dere taştı. Taşkın suları sele neden oldu. Cadde ve sokaklar sel sularıyla doldu. Sivas-Kayseri karayolunda da sel suları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Gemerek Belediyesi ile karayolları ekipleri temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-06-05 21:09:41



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