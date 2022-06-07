Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı

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SivasKayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı.



Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu. SivasKayseri karayolu Yeniçuyuk mevkisinde derenin taşması sonucu yola çıkan sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

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