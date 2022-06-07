Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı



Mehmet BOZDUMAN/ GEMEREK (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. Birçok ev ve iş yerini su basarken, SivasKayseri karayolu sel nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatıldı.

İlçe merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte ilçe merkezinden geçen Büyük Dere ve ilçeye bağlı bazı köylerde dereler taştı. Taşkın suları sele neden olurken, bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. SivasKayseri karayolu, sel suları nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Su altında kalan tarım arazilerinde ise hasar oluştu. Gemerek Belediyesi ile Karayolları ekipleri sel sularından etkilenen bölgede temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-06-07 21:51:01



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