16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel 16 evde hasara neden oldu

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Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur Ulaş ve Hafik ilçelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle Ulaş'ta 9 Gemerek'te 7 ev hasar gördü. Sel nedeniyle ekili tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi.

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