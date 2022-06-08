Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar Geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar Geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor

İHA

Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, "çilek yetişmez" denen Sivas'ta 4 mevsim çilek üretmeyi başardı, geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor.

Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar Geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor

Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, "çilek yetişmez" denen Sivas'ta 4 mevsim çilek üretmeyi başardı, geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor.
Savunma sanayi alanında ihtisaslaşan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tarım teknolojilerinde de adından söz ettiriyor. Sivas Bilim Teknoloji Üniversitesi Tarım Teknolojileri Fakültesi, "çilek yetişmez" denen Sivas'ta yılın 4 mevsimi çilek üretmeyi başardı. 3 dönüm alana sahip seralarda geliştirilen çeşitler, beklenenin üzerinde olumlu sonuçlar verdi. Yapılan çalışmalar, kış aylarında Sibirya soğuklarının yaşandığı Sivas'ta çilek yetiştirilebileceğini ortaya koydu.

“Örnek olacak bir çalışma başlattık”
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü akademisyeni Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, “Şu anda görmüş olduğunuz modern örtü altı sera yetiştiriciliğinin yapıldığı seradır. Bu seramıza uygun olabileceğini düşündüğümüz 6 adet çilek çeşitlerini getirdik. Bu çeşitlerin verim, kalite, aroma ve antioksidan içeriklerine bakacağız. Bu çalışmalar sonucunda aldığımız verileri halkımızla paylaşacağız. Daha sonra da Sivas için yeni, ancak Türkiye’de yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan çileği Sivas ve çevre illerde yayılması için çalışmalar yapıyoruz. Yaklaşık 3 dönümlük bir alanda yetiştiricilik yapıyoruz. Taze ve frigo olarak yetiştiriciliği yapılıyor. Nevşehir ilinden almış olduğumuz frigo şeklinde yetiştiriciliği yapılan 6 adet nötr çeşitleri kullanıyoruz. Şu an da görmüş olduğunuz fidelerimizin Nisan ayının 15’i gibi dikimini gerçekleştirdik. Bu çalışmanın yanı sıra aynı şekilde açık alanda dikimlerini gerçekleştirmiş olduğumuz 6 çeşit bulunmakta. Buradaki çalışmada örtü altında yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerimize ve aynı şekilde arazi koşullarında yetiştiricilik yapmak isteyen çiftçilerimize örnek olacak bir çalışma başlattık” dedi.

“Sivas’ın kendi özel çeşit çileklerini piyasaya sürmüş olacağız”
Tezgâhlarda Sivas Çileğinin de yer alacağını belirten Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Baktemur, "Normalde çilek yetiştiriciliği Akdeniz bölgesinde oldukça yaygın. Normal tarla bitkilerinin ürünlerine göre de verimi oldukça fazla. 1 dönümden minimum 3 veya 4 ton ürün alınmakta. Bu ürünlerin erken ve geç çıkanlarına göre de piyasadaki fiyatları değişim gösteriyor. Şu an itibariyle Sivas’ı Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye gibi diğer illerle kıyasladığımızda o şehirlerde bittiği zaman Sivas devreye girmiş olacak. Sivas’ta da adaptasyonu sağlanmış olursak diğer illerde bittikten sonra bizim ürünlerimiz çıkacağı için biz bu çilekleri daha iyi fiyatlara satmış olacağız. Halkımız için de gelir artmış olacak. Adaptasyonu sağlamış olursak Sivas’ın kendi özel çeşit çileklerini piyasaya sürmüş olacağız ve halkımız da afiyetle bunları yiyebilecek” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi Sivas’ta KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı 6’ya ...
Gemerek’te selin izleri gündüz netleşti
YEREL HABERLER Gemerek’te selin izleri gündüz netleşti
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel 16 evde hasara neden oldu
YEREL HABERLER 16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ...
Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı
YEREL HABERLER Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı
Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek'te incelemelerde bulunuyor Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek'te ...
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş ...
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
YEREL HABERLER Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına ...
Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ...
İranlı yolcunun midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcunun midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı
Jorge Felix, Sivasspor’a veda etti
YEREL HABERLER Jorge Felix, Sivasspor’a veda etti
Rıza Çalımbay: “Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Avrupa’dan hemen elenmek istemiyoruz” “4-5 tane iyi transfer yapmalıyız”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Avrupa kupalarında söz sahibi ...
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas’ta satışa sunuldu Yassıada mağduru Adalet Partisi milletvekillerinden Ali Saim Kaymak’ın kullandığı 47 yaşındaki klasik araç Sivas’ta satışa sunuldu, tamamen orijinal olan 1975 model aracı 2022 model araç bedeli isteniyor
YEREL HABERLER Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas’ta ...
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme ...
Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında olduğunu söyledi Gürün Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Aktepe, açıklanan hububat alım fiyatlarının beklentilerin altında olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Aktepe, açıklanan rakamların beklentinin altında ...
Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı Rıza Çalımbay ile 1 yıl daha!
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay resmi sözleşmeyi imzaladı Rıza Çalımbay ...
Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı İran uyruklu şahsın üzerinden 140, midesinden ise 15 paket uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı İran uyruklu ...
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme ...
Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi Sivas’ın Şarkışla ilçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu, mahalle sakinlerinin musluk hortumu ile itfaiye erlerine destek vermesi dikkat çekti
YEREL HABERLER Musluk hortumu ile itfaiyeye destek verdi Sivas’ın ...
Murat Paluli, Sivasspor'la sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Murat Paluli, Sivasspor'la sözleşme imzaladı
El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin gözünden kaçmadı
YEREL HABERLER El yazması tarihi eser kitaplar güvenlik güçlerinin ...
Murat Paluli resmen Sivasspor’da
YEREL HABERLER Murat Paluli resmen Sivasspor’da
Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme yenileyecek
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay yarın Sivasspor ile sözleşme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.