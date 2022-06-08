Sivas'ta sel sonrası hasar tespiti

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Mehmet BOZDUMAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde, sağanağın ardından meydana gelen sel sonrası hasar tespit çalışmaları sürerken, çamurla kaplanan Kayseri-Sivas yolu da temizlendi.

İlçede dün akşam sağanak etkili olurken, Yeniçubuk Deresi taştı. Dere yatağından gelen çamur ve molozlar, ilçe merkezine 1 kilometre uzaklıktaki Yeniçubuk mevkisinde bazı ev, bahçe ve ahırlarda hasara yol açtı. Ekili tarım arazileri de sular altında kaldı. Yeniçubuk İlkokulu da selde hasar gördü. Karayolları, AFAD, İl Özel İdaresi ve Gemerek Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, rakamsal boyutun kesinleşmediği belirtildi.

Öte yandan çamurla kaplanan Kayseri-Sivas kara yolu, ekiplerin çalışmasıyla tamamen temizlendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-06-08 14:23:54



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