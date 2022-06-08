AK Parti İl Başkanı Aksu: “Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Aksu: “Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur”

İHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, "Sivas'ın CHP'ye ihtiyacı yoktur" dedi.

AK Parti İl Başkanı Aksu: “Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, “Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meclis Grup Toplantısında, Sivas merkeze bağlı Yakupoğlan Köyündeki bir okul inşaatı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kılıçdaroğlu, “Okulun yerini bize tahsis etsinler, ben okulunuzu 1 yıl içinde yapacağım ve size teslim edeceğim” demişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, projenin ihale aşamasında olduğunu belirterek “Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur” dedi.

“Sivas’ımızı olumsuz lanse ederek algı yapma projesidir”
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına cevap veren ve kentteki eğitim projelerinden bahseden Aksu, “CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, dün bir talihsiz açıklama yaparak Sivas üzerinden gündeme gelmek istemiştir. Bu talihsiz açıklama Sivas’ımızı olumsuz lanse ederek algı yapma projesidir. Sivas’ı eğitim üzerinden eleştirmeye kalkan sayın genel başkan bilmelidir ki Sivas, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki hükümetlerimiz zamanında, eğitimden ulaşıma, sağlıktanturizme, gençlik ve spordan sanayi alanına kadar en büyük payları almıştır ve almaya da devam edecektir. AK Parti hükümetleri öncesinde, yani 20022003 eğitim öğretim yılında aktif kullanılan 3 bin 278 derslik var iken günümüz itibariyle aktif kullanılan 6 bin 301 derslik bulunmakta ve yüzde 100 oranına yakın artış sağlanmıştır. 20032022 yılları arasında ilimize toplamda 3 bin 23 ilave derslik yapılmıştır. İlköğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 26 iken günümüz itibariyle 16’dır. Ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 iken günümüz itibariyle 20’dir. Öğretmen sayısı 6 bin 146 iken günümüz itibariyle 9.640’tır ve yüzde 57 oranında artmıştır. Özellikle üniversite öğrencilerimiz için yaptığımız 10 bin kişilik öğrenci yurdu eğitime ne kadar önem verdiğimizi göstermektedir. Bahsi geçen ve olumsuz algı oluşturulmaya çalışılan Yakupoğlan köyünde bulunan ilkokul/ortaokul binasının depreme dayanıklı olmadığı tespit edilerek 2020 yılında yıkım kararı alınmıştır" diye konuştu.

“Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur”
İhale sürecinden de bahseden İl Başkanı Hakan Aksu, “21 Ağustos 2020 tarihinde yeni okul binası yapımı için ihaleye çıkılmış ve yüklenici firmaya yer teslimi yapılmıştır. Ancak gelişen süreçte yüklenici firma tasfiye talebinde bulunmuş, bu nedenle 24 Mayıs 2022 tarihinde projenin tasfiyesine karar verilmiştir. Söz konusu işin yeniden ihale edilebilmesi için gerekli izin alınmak üzere MEB Strateji geliştirme Başkanlığına bilgi ve belgeler gönderilmiştir. Devletimiz tarafından yeni ihale süreci başlatılmış olup 20222023 eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecektir. Halka hizmet hakka hizmet düsturuyla tüm Türkiye’de projelerini hayata geçiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri olarak genel başkana diyorum ki bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatıdır. Asıl siz seçim dönemlerinde belediye başkanlarınızın verdiği sözleri ve sizin de altına imzanızı attığınız vaatleri yerine getirin. Sivas’ın CHP’ye ihtiyacı yoktur, Sivas’ın her zaman yanında 'Arkasında Sivas Olanın Sırtı Yere Gelmez' diyen Recep Tayyip Erdoğan vardır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
YEREL HABERLER Sivas’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Sivas'ta sağanak sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı
YEREL HABERLER Sivas'ta sağanak sonrası cadde ve sokaklar sular ...
Sivas’ta sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına ...
Yağmur duası sırasında bir anda bastıran yağmur çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Yağmur duası sırasında bir anda bastıran yağmur ...
Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım arazisi hasar gördü" Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, Gemerek ve Ulaş İlçelerinde etkili olan sel felaketi sonrasında yaklaşık 30 bin dönüm alana ekili şeker pancarı, ayçiçeği, buğday, arpa, meyve ve sebzelerin zarar gördüğünü söyledi
YEREL HABERLER Başkan Çetindağ: "Sel baskınında 30 bin dönüm tarım ...
Sivas'ta sel sonrası hasar tespiti
YEREL HABERLER Sivas'ta sel sonrası hasar tespiti
Akıllara durgunluk veren olay, midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından bir yolcu otobüsünde yapılan aramada İranlı bir yolcunun üzerinde ve midesinde toplamda 1 kilo 395 gram esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Akıllara durgunluk veren olay, midesinden 15 paket ...
Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi Sivas’ta KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı 6’ya ...
Gemerek’te selin izleri gündüz netleşti
YEREL HABERLER Gemerek’te selin izleri gündüz netleşti
Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
YEREL HABERLER Doğa yürüyüşünde boz ayı ile karşılaştılar
Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi başardılar Geliştirilen yeni çeşitlerle Sivas'ın çilek üretiminde Akdeniz illerine rakip olması hedefleniyor
YEREL HABERLER Yetişmez denen Sivas'ta 4 mevsim çilek yetiştirmeyi ...
16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ilçelerinde etkili olan sel 16 evde hasara neden oldu
YEREL HABERLER 16 ev selden hasar gördü Sivas'ın Ulaş ve Gemerek ...
Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı
YEREL HABERLER Sivas-Kayseri Karayolu araç ulaşamına açıldı
Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek'te incelemelerde bulunuyor Sivas'ta sel ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Sivas Valisi Dr. Şimşek selden etkilenen Gemerek'te ...
Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş yerlerini su bastı
YEREL HABERLER Gemerek'te sağanak sele neden oldu; ev ve iş ...
Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına kapandı
YEREL HABERLER Sivas-Kayseri karayolu sel nedeniyle araç ulaşımına ...
Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
YEREL HABERLER Eline demir saplanan işçiyi itfaiyeciler kurtardı
Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye kurtardı Sivas İmaret köyünde eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Eli korkuluk demirine saplanan işçiyi itfaiye ...
İranlı yolcunun midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İranlı yolcunun midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı
Jorge Felix, Sivasspor’a veda etti
YEREL HABERLER Jorge Felix, Sivasspor’a veda etti
Rıza Çalımbay: “Avrupa kupalarında söz sahibi olacağız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Avrupa’dan hemen elenmek istemiyoruz” “4-5 tane iyi transfer yapmalıyız”
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: “Avrupa kupalarında söz sahibi ...
Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas’ta satışa sunuldu Yassıada mağduru Adalet Partisi milletvekillerinden Ali Saim Kaymak’ın kullandığı 47 yaşındaki klasik araç Sivas’ta satışa sunuldu, tamamen orijinal olan 1975 model aracı 2022 model araç bedeli isteniyor
YEREL HABERLER Yassıada mağduru milletvekilinin otomobili Sivas’ta ...
Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Rıza Çalımbay ile 1 yıllık yeni sözleşme ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.