Sivas'ta sağanak sonrası cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz olumsuz etkiledi. Yağış sonrası cadde ve sokaklar sular altında kalırken, bazı apartmanların bodrum katlarını su bastı.
Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yollarda oluşan su birikintileri araç sürücülerine ve yayalara zor anlar yaşattı. Gültepe Mahallesi'nde yolda oluşan su birikintisi nedeniyle otomobiliyle mahsur kalan Recep Erce ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Kıyafetleri ıslanan Erce'ye sağlık ekipleri tulum verdi. Fatih Mahallesi Fatih Caddesi'nde ise yolda çökme meydana geldi. Sivas Belediyesi ekipleri çöken yolda çalışma başlattı. Kentte bazı evlerin bodrum katlarını da sağanak nedeniyle su bastı. Ekipler, evlere dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-09 01:46:14
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