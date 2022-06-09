Sivas’ta kütüphanelere üye sayısı 100 bin kişiyi geçti Sivas’ta bulunan kütüphanelere üye olan kişi sayısı 101 bin 118 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini yayımladı. TÜİK verilerine göre Sivas´ta bulunan kütüphane sayısı 28 olarak kayıtlara geçti. Kent genelindeki kütüphanelerde bulunan toplam kitap sayısı 499 bin 533 olarak tespit edilirken kütüphaneden yararlanan kişi sayısı da 412 bin 842 kişi olarak belirlendi.

Sivas’ta 2020’de 90 bin 823 olan kütüphanelere üye kişi sayısı 2021’de 101 bin 118’e çıktı. Kentte 2021’de kütüphanelerden ödünç verilen materyal sayısı da 123 bin 988 olarak tespit edildi.

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