Minikler atık malzemelerle defile yaptılar Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kostümlerle defile yaptı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bir Anaokulunda öğrenim gören minik öğrenciler atık malzemelerden yaptıkları kostümlerle defile yaptı.

Şarkışla’da bulunan Çağdaş Yaşam Kenan Tunakan Anaokulu, Sıfır Atık Projesi dahilinde farkındalık oluşturmak için geri dönüşüm defilesi düzenledi. Defilede boy gösteren öğrenciler atık peçete, karton, gazete, plastik malzemeler ve poşetleri üzerlerinde elbiseye dönüştürdü. Astronottan çizgi film karakterlerine kadar farklı birçok konseptle defileye katılan öğrenciler atıkların dönüşümüne dikkat çekti.



“Çevremizi temiz tutmak hepimizin görevi”

Okul Müdürü Bayram Avcı geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi Çağdaş Yaşam Tunakan Anaokulu olarak geri dönüştürüyoruz temalı defilemizi gerçekleştirdik. Çocuklarımıza atıklarımızın nasıl geri çevrilebileceğini anlatmayı amaçladık. Bu tür etkinlikler, çocukların geleceğe yönelik hayallerini de canlı tutacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.