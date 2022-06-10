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Sivasspor, Badou Ndiaye’ye teklif götürecek

İHA

Sivasspor, son olarak Yunanistan'da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye'ye teklifte bulunacak.

Sivasspor, Badou Ndiaye’ye teklif götürecek

Sivasspor, son olarak Yunanistan’da Aris forması giyen 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye’ye teklifte bulunacak.
Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele edecek olan ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Sivasspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Alınan bilgilere göre kırmızıbeyazlılar, son olarak Yunanistan Ligi takımlarından Aris’in formasını giyen yıldız 31 yaşındaki orta saha Badou Ndiaye ile temasa geçti. Ndiaye ile bir ön görüşme yapacak olan Sivas temsilcisi, Senegalli oyuncuya teklif götürecek.
Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, önümüzdeki günlerde transferin netleşmesi bekleniyor.
Kariyerinde 317 maça çıkan ve 65 gol atan Ndiaye, 64 kez sarı kart görürken, 5 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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