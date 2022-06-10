İl Genel Meclisi, Haziran ayı toplantıları sona erdi

Sivas İl Genel Meclisi, 2022 Haziran ayı toplantıları sona erdi. 5 gün süren Haziran ayı oturumları, Sivas İl Genel Meclisi Başkanı Hakan Akkaş, başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Haftanın ilk oturumuna; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katıldı. Meclis Başkanı Hakan Akkaş, Vali Yılmaz Şimşek’e yeni görevinde başarılar dileyerek, İl Genel Meclisi toplantısına katılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Şimşek ise, İl Genel Meclisi Başkanı Akkaş nezdinde meclis üyelerine davetlerinden dolayı teşekkür ederek, meclis üyeleri ile tanıştı.

Meclis, Haziran ayı toplantıları boyunca birçok gündem maddesini görüşerek karara bağladı. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu uyarınca, Meclis İhtisas Komisyonları oluşturuldu. 2022 yılı bütçesinin ihtiyaç duyulan tertipleri arasında ödenek aktarımı yapılmasına karar verildi.

Araştırma İnceleme Komisyonuna, Hukuk Komisyonuna, Plan Bütçe Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Kültür ve Turizm Komisyonuna, İmar ve Bayındırlık Komisyonuna, Tarım ve Orman Komisyonuna, Göletler ve Su Kaynakları Komisyonuna, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Komisyonuna, Gençlik ve Spor Komisyonuna, Çevre ve Sağlık Komisyonuna, Sanayi ve Ticaret Komisyonuna, Kentsel Yenileme ve Proje Takip Komisyonuna, İçişleri Komisyonuna, Maden ve Doğal Kaynaklar Komisyonuna, Meclis Yatırım ve Kararlarını İzleme Komisyonuna havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Diğer yandan meclisin tatil ayının Temmuz olmasına karar verildi. Ağustos ayı oturumlarında bir araya gelmek üzere Haziran ayı toplantılarını sona erdi.

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