Sivasspor, Robin Yalçın’a kancayı taktı

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DG Sivasspor, eski futbolcusu Robin Yalçın ile temasa geçti.

UEFA Avrupa Ligi'nde sahne almaya hazırlanan Sivasspor, transferde düğmeye bastı. Kırmızıbeyazlılar, eski futbolcusu Robin Yalçın’ı kadrosuna katmak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 28 yaşındaki futbolcunun kırmızıbeyazlı kulüpten gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Robin Yalçın, geçtiğimiz sezonu Paderborn’de geçirdi. Almanya Bundesliga 2'de boy gösteren Yalçın, 25 kez forma giydi ve 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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