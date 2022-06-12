Şehit cenazesini hava limanında protokol karşıladı

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Geçtiğimiz gün PençeKilit operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivas Merkez Gazi köyü nüfusuna kayıtlı olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım’ın (27) cenazesi, Sivas Nuri Demirağ Hava Limanında protokolle karşılandı.

PençeKilit Operasyonunda bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27) cenazesi Hakkari'de düzenlenen törenin ardından hava yolu ile Sivas’a gönderildi. Şehidin cenazesini Sivas Nuri Demirağ Havalimanında, babası Cemal, annesi Hatice, yakınları, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol mensupları karşıladı. Şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu jandarma merasim mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına yüklendi. Cenaze, konvoy eşliğinde Sivas Numune Hastanesi morguna götürüldü.

Son izninde Sivas’ta nişanlısı Düriye Yıldırım ile nikah kıyan şehit Yıldırım, 12 Temmuz günü planlanan düğün töreni ile evlenmeye hazırlanıyordu.

Şehidin cenazesi İkindi namazının ardından Gazi köyünde kılınacak cenaze namazı ve merasimin ardından toprağa verilecek.

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