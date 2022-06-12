Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu



Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Eşikli köyünde yaşanan selde bazı evleri su basarken, tarım arazileri ise zarar gördü.

İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte ilçeye bağlı Eşikli köyünde sel meydana geldi. Bazı evleri su basarken köyün içme suyu şebekesi ve elektrik hatları ise zarar gördü. Ayrıca sel suları tarım arazilerini de etkiledi. Selin ardından İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı köye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ve karayolları ekipleri sel sularından etkilenen köyde temizlik çalışması başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2022-06-12 20:42:40



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