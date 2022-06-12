Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı

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Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde kuvvetli yağmur kazaya neden oldu. 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu Sivas’ın Yıldızeli ilçesi geçişinde yaşandı. Ankara’dan Sivas istikametine gitmekte olan M.A. (22) yönetimindeki 66 SC 092 plakalı Tofaş marka otomobil, yağmurun etkisi ile kayıp yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada sürücü ve araçta bulunan F.G. (25) ile H.A. (29) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Yıldızeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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