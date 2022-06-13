Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ın Hafik ilçesinde, arazide yıldırım isabet eden Ahmet Ünal (72) ile sürüsündeki 6 keçi öldü.
Olay, saat 13.30 sıralarında, Pusat köyünde meydana geldi. Arazide hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal ve keçilerine yıldırım isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ünal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürüden 6 keçinin ise öldüğü tespit edildi. Ahmet Ünal'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-13 16:06:41
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.