Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı Sivas’ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti

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Sivas’ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Pusat köyü Ünal’ın Tepesi mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet Ünal (72), yıldırım düşmesi sonucu ortaya çıkan yüksek enerjiye kapıldı. Ünal olay yerinde hayatını kaybetti. Ünal'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan Ünal’ın otlattığı 6 keçi de telef oldu.

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