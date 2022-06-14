Uzmanından velilere karne uyarısı: “Tek sorumlu öğrenci değil”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uzmanından velilere karne uyarısı: “Tek sorumlu öğrenci değil”

İHA

Uzmanından velilere karne uyarısı: “Tek sorumlu öğrenci değil”

Medicana Sivas Hastanesi Uzman Psikoloğu Begüm Özkaya, kötü karnenin tek sorumlusunun öğrenciler olmadığını belirterek, kötü karne alan bir öğrenciye yanlış yaklaşımın gelecekte ki eğitim hayatını da olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Sivas Medicana Hastanesi Uzman Psikolog Begüm Özkaya, yaklaşan karne dönemi öncesi öğrenci velilerine yönelik önemli uyarılarda bulundu.
Özkaya öğrencilerin almış olduğu karnelerin sadece ders başarı göstergesi olmadığını belirterek, “Anne ve babalar bilmelidir ki; karne sadece çocuğun ders başarısının ya da başarısızlığının göstergesi değil, aynı zamanda derslere katılımın, arkadaş ve öğretmenleri ile olan ilişkisinin, ilgi duyduğu ve duymadığı derslerin, okula ve öğrenmeye yönelik tutumunun da bir göstergesidir. Bu anlamda, çocuklar karne aldıkları zaman, sadece notların üzerinde durmak çocuğun diğer özelliklerini görmemizi engelleyebilir. Bu sebeple karnenin sadece ders başarısı olarak değerlendirilmemelidir. Aynı zamanda öğrencinin notları, okul başarısını işaret etse de, başarısız olduğu yönler başka alanlarda başarılı olamayacağı anlamına gelmemektedir” dedi.
“Çocuğun yanında tartışmayın!”
Özkaya, velilerin başarısız karnelerden dolayı öğrencilerin yanında tartışmamaları gerektiğine vurgu yapıp, “Özellikle bazı annebabaların çocukların durumuna dair nedenleri değerlendirmek yerine birbirlerini suçlamaktadırlar. Babalar anneleri evdeki öğretmen, anneler de babaları okul müdürü gibi görebilmektedir. Örneğin; baba, anneyi çocuğa dersini öğretemediği, anne de babayı çocuğu yeterince kontrol etmediği için suçlayabilmektedir. Bu durumda ise ilköğretim çocukları kendilerini daha fazla suçlu, depresif, mutsuz, öğrenmeye karşı isteksiz; lise dönemindeki çocuklardaysa daha çok olumsuz davranış tablolarıyla karşılaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.
“Çözmek için adım atılmalıdır”
Uzman Psikolog Begüm Özkaya, kötü karnenin tek sorumlusunun öğrenci olmadığını ifade ederek, “Ayrıca kötü karnenin tek sorumlusu çocuk olmadığı bilinmelidir ve çocukla bu sorumluluğu paylaşmak gerekir. Çocuğun okul başarısızlığı hangi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir bunu bulmak ve çözmek için adım atılmalıdır. Bu nedenler; kişisel özellikler, aileden kaynaklanan sebepler, okuldan kaynaklanan sebepler olarak sıralanabilir” diye konuştu.
“Anne ve babaları şu yolu izlesin”
Özkaya, yanlış tepki veya yaklaşımların öğrencinin gelecekteki ki eğitim hayatını da etkileyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi;
“Anne babaların izlemesi gereken yol şöyledir. Onları takdir ederek konuşmaya başlanmalıdır. Daha sonra kötü notların nedenleri araştırılmalı ve bu durumu düzeltmek için neler yapılabileceğine çocukla birlikte karar verilmelidir. Çocuğunuzun karnesini başkalarına karşı bir övünme ya da utanma nedeni olarak kullanılmamalıdır. Bazı aileler öncelikle maddi ödüle yönelebilir. Çocuğun en çok istediği oyuncak, bisiklet, bilgisayar oyununu almayı tercih edebilirler. ‘Aferin’ demek, tebrik etmek gibi ilk ödül sözel olmalıdır. Ondan sonra yaşına uygun maddi ödüller de alınabilir. Tabii maddi değeri yüksek hediyelerin öğrenme ve okul başarısına hiçbir katkı sağlamadığı unutulmamalıdır.”
“Tatil dinlenmek anlamına geliyor”
Son olarak Özkaya, tatilin dinlenme anlamına geldiğinin altını çizerek, “Bazen ebeveynler tatilin dinlenmek anlamına geldiğini unutabiliyorlar. Onlar için tatil daha çok kötü notların düzeltilmesi üzerine planlanan bir süreç haline gelebiliyor. Ancak çocukların karneleri kötü olsa bile tatilin bir kısmında dinlenmeliler. Ders tekrarı veya telafisi ya da bu tatil ara dönem olduğundan verilmiş ödevler varsa tatilin bitimine yakın zamanda başlanması daha uygundur. Anne ve baba olarak çocuğunuza vereceğiniz tepkiler çocuğun diğer öğrenmelerini de etkileyecektir. Çocukları yeni bilgiler almaktan korkutmamak, karşılaştıkları zorlukları yenmeleri için cesaretlendirmek sadece öğrenim yıllarındaki başarılarını değil yaşam kalitelerini de arttırmaya katkı sağlayacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali sel bölgesinde sahaya inip hasar tespiti yaptı Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulunarak 290 personel ve 79 iş makinesinin özveriyle çalıştığını söyledi
YEREL HABERLER Vali sel bölgesinde sahaya inip hasar tespiti yaptı Sivas Valisi Dr. ...
Etkili olan sağanak dereleri taşırdı Sivas'ın Hafik ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış derelerin taşmasına ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına sebebiyet verdi
YEREL HABERLER Etkili olan sağanak dereleri taşırdı Sivas'ın Hafik ...
Turistik şelale sel sularından nasibini aldı Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunan Sızır Şelalesi, kuvvetli yağışın ardından gelen taşkın sonucunda çamur rengine döndü
YEREL HABERLER Turistik şelale sel sularından nasibini aldı Sivas’ın ...
Selin gelişi böyle görüntülendi Sivas’ın Gemerek ilçesinde selin geliş anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi
YEREL HABERLER Selin gelişi böyle görüntülendi Sivas’ın Gemerek ...
Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı Sivas’ta bir kişi yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yıldırım çarpan kişi kurtarılamadı Sivas’ta bir kişi ...
Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama
YEREL HABERLER Okul baskınına üç sendikadan ortak açıklama
Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi öldü
YEREL HABERLER Arazide yıldırım isabet eden sürü sahibi ve 6 keçisi ...
Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Muaythai’de Türkiye şampiyonu oldu
Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak
YEREL HABERLER Sivas Taekwondo şampiyonasına ev sahipliği yapacak
Müdür Tunç, idmanları takip etti
YEREL HABERLER Müdür Tunç, idmanları takip etti
Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı (2)
YEREL HABERLER Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı ...
Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı Sivas'ın Şarkışla ilçesinde seyir halinde ki motosiklet ıslak zeminde kayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı, yaya yaralandı
YEREL HABERLER Islak zeminde kayan motosiklet yayaya çarptı Sivas'ın ...
İçindeki öğrencilik aşkı bitmedi: 62 yaşında mezun oldu
YEREL HABERLER İçindeki öğrencilik aşkı bitmedi: 62 yaşında mezun ...
Demirgil, “akaryakıt zamları esnafın belini büktü”
YEREL HABERLER Demirgil, “akaryakıt zamları esnafın belini büktü”
(Düzeltme) Halk otobüsü cayır cayır yandı Sivas’ta park halindeki halk otobüsü cayır cayır yakarak kullanılmaz hale getirdi
YEREL HABERLER (Düzeltme) Halk otobüsü cayır cayır yandı Sivas’ta ...
Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı
YEREL HABERLER Sivas'ta park halindeki halk otobüsü alev alev yandı
Halk otobüsü cayır cayır yandı Sivas’ta park halindeki halk otobüsünün üzerine düşen elektrik kabloları otobüsü cayır cayır yakarak kullanılma hale getirdi
YEREL HABERLER Halk otobüsü cayır cayır yandı Sivas’ta park ...
Sivas’ta “Z Yokuşu” sürücülerin kabusu oldu Sivas’ta ismini şeklinden alan “Z yokuşu” neden olduğu kazalar ile sürücülerin korkulu rüyası oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta “Z Yokuşu” sürücülerin kabusu oldu Sivas’ta ...
Eğitime sel engeli Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış ve taşkınlar nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi
YEREL HABERLER Eğitime sel engeli Sivas’ın Gemerek ilçesinde etkili ...
Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)
YEREL HABERLER Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu (2)
Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı
YEREL HABERLER Kuvvetli yağmur kazaya neden oldu; 3 yaralı
Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu Sivas’ta şiddetli yağış sonucu ıslak zeminde direksiyon hâkimiyetini kaybeden araç ters dönerek durabildi.
YEREL HABERLER Şiddetli sağanak Yağış kazaya sebep oldu Sivas’ta ...
Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu
YEREL HABERLER Gemerek'te etkili olan sağanak sele neden oldu
Sivas’ta kuvvetli yağış hasara neden oldu Sivas’ta kuvvetli yağışlar, Gemerek ilçesi Eşikli köyünde hasara neden oldu
YEREL HABERLER Sivas’ta kuvvetli yağış hasara neden oldu Sivas’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.