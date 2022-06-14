Ayakkabı tabanından uyuşturucu çıktı İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi

İranlı yolcuya ait ayakkabı tabanlarında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.
Sivas’ın Akıncılar içesinde yol kontrolleri gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, İranİstanbul seferini yapan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Lasy isimli narkotik köpeği ile otobüste yapılan aramada; R.S. isimli İranlı yolcunun valizinde bulunan 3 çift ayakkabının tabanında ve çikolata paketlerinde gizlenmiş 3 kilo 120s gram reçine esrar maddesi ele geçirildi. R.S gözaltına alındı, uyuşturucu maddesine el konuldu. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.