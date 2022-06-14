Yolcu otobüsünde 3 kilo uyuşturucuyu 'Resim' buldu

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yolcu otobüsünde narkotik köpeği 'Resim' ile yapılan aramada; ayakkabı, çikolata ve toz içecek paketlerine gizlenen 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma İstihbarat ekipleri, Akıncılar ilçesi D-100 yolunda uygulama yaptı. Kontrollerde İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste narkotik köpeği 'Resim' ile arama yapıldı. 'Resim', yolculardan İran uyruklu R.S.'nin valizine tepki verdi. Detaylı aranan valizdeki 3 çift ayakkabı ile 7 çikolata ve 3 toz içecek paketine gizlenen toplam 3 kilo 120 gram reçine esrar ele geçirildi. R.S., gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-06-14 10:07:08
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