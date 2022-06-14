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Sivas’ta eTwinning projeleri ödüllendirildi Sivas'ta 2021 yılında uygulanan eTwinning projeleri için ödül ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.

İHA

Sivas’ta eTwinning projeleri ödüllendirildi Sivas'ta 2021 yılında uygulanan eTwinning projeleri için ödül ve belge takdim töreni gerçekleştirildi.

Sivas'ta 2021 yılında uygulanan eTwinning projeleri için ödül ve belge takdim töreni düzenlendi. Programda 134 öğretmene 203 Ulusal Kalite Etiketi ve 78 Avrupa Kalite Etiketi, 45 okula Avrupa Levhası ve 49 okula Ulusal Levha takdim edildi.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen ödül törenine MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Gültekin Kekeçoğlu, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, YEĞİTEK eTwinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal, Ulusal Destek Servisi Yurt Dışı İletişim Sorumlusu Hacer Ermiş, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda eTwinning projelerine dahil olan öğretmen ve öğrencilerin hazırladıkları video gösterime sunuldu. Daha sonra öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı gösteri sahnelendi.
“Daha kaliteli projeler üretmek istiyoruz"
Gösterinin ardından konuşan MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü eTwinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal, eTwinning’de Türkiye'nin en önde gelen ülkelerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti. Daha nitelikli ve kaliteli projeler üretilmesinin gayreti içerisinde olduklarını belirten Bal, “Bu tür çalışmalarda ekip arkadaşlarınız olmadan bir şey yapamazsınız. Gerçekten bu kadar geniş çerçeveli bir organizasyonu koordine etmek zordur. Bizler bakanlıktan baktığımızda her şey çok güzel ilerliyor gibi görüyoruz ama alana indiğimizde neler var nasıl ne tür aksaklıklar var bunları da ölçüyoruz. eTwinning faaliyeti, 2009 yılında 4 bin öğretmenle başladı ve günümüzde Avrupa çapında 1 milyon 29 bin öğretmen var. Bunun yaklaşık üçte biri Türkiye'de. Biz, eTwinning de Türkiye olarak dominant bir ülkeyiz. eTwinning faaliyeti bir KA2 bir erasmus projesi ve eTwinning faaliyetinde bizler nicelik olarak yani sayısal olarak en üst de gelenlerdeniz. Proje sayısına bakın öğretmen sayısına bakın oldukça fazla. Bizim aslında tek derdimiz nitelik olarak daha kaliteli projeler üretebilmek. Bu yıl kalite etiketine başvuru sayısı 41 bin 827'dir. Gerçekten çok başvuru var ve bunları kontrol eden ayrı bir ekibimiz var. Bu ekip içerisinde de bir proje en az iki kere okunuyor, inceleniyor ve ulusal destek temsilcisi tekrar bakıyor. Sizlerin yapmış olduğu projeler ya da iller bazında nitelikli olarak yapılan projelerin oranı aslında başarıdır. Ben organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
“Kendi kültürümüzü paylaşacağımız projelere imza atmalıyız"
Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise eTwinning projelerinin önemine değinerek "Köklü medeniyetimizi unutmadan, kendi kültürümüzü paylaşacağımız projelere imza atmalıyız" dedi.
Aslan; "20212022 EğitimÖğretim Yılından itibaren Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in öncülüğünde bakanlığımız bir çok değişim dönüşüm ve faaliyet/projeye imza atmış, önümüze vizyon koymuştur. Temel Eğitimde 10 bin Okul Projesi, okullar arasındaki imkân farklılıkları ve eğitimde fırsat eşitliğinin getirilmesi farklılıkların giderilmesi, Matematik Seferberliği, Çevre Dostu 1000 Okul Projesi, kütüphanelerin zenginleştirilmesi, okul öncesinin yaygınlaştırılması, köy okullarının yaşam ve beceri merkezleri haline getirilmesi gibi birçok faaliyetimiz var. Temele bunları aldığımızda aynen Mevlana'nın pergel metaforu gibi bir ayağımız kendi köklerimizde bir ayağımızla da dünyayı dolaşıyoruz. eTwinning'te de kendi köklü medeniyetimizin varisi olduğumuzu unutmadan bir ayağımızla tüm dünyayı geziyoruz. eTwinning ortak bir ağ. Bu ortak ağ portalı öğretmenlerin mesleki gelişimlerine, tecrübe ve deneyimlerini paylaşmalarına, ortak bir bilgi oluşturulmasına, dünya insanlığının faydasına olabilecek birçok konuda farkındalık oluşturulmasına ve birlikte hareket etmelerine imkân sağlıyor. Aslında bizim temel değerlerimizde olan bir şey. Dolayısıyla kendi köklerimizi, medeniyetimizi ve kültürümüzü de temel alan başka ülkelere öğretme çabası değil ama onlarla paylaşma çabası içerisinde olan projelere de adım atmalıyız. İlimizde son üç yılda etkinlik ve proje anlamında önemli bir artış var. Ortak ağda şuanda 2 bin 505 aktif öğretmenimiz ve yöneticimiz var. Yine bin 544 projemiz var. Ben bu çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Gültekin Kekeçoğlu ise bakanlık olarak tüm bu çalışmalarla sağlıklı bir okul iklimini oluşturmayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye'nin eTwinning de oldukça başarılı olduğunu Sivas'ta da önemli çalışmalar yürütüldüğünü söyleyen Kekeçoğlu, emeği geçen öğretmen ve okul idarecilerini tebrik etti.
Kekeçoğlu; "Türkiye'de başarı gösteren 19 ilimizde eTwinning kalite etiketi ve ödül töreni düzenleniyor. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak yaklaşık beş yıldır bu ödül törenlerini düzenliyoruz. Öğretmenlerimizin eğitim teknolojilerini sınıf içerisinde daha etkili ve verimli kullanmaya teşvik etmeyi ve gayretlerinin farkında olduğumuzu hissettirerek ödüllendirmeyi, başarılı öğretmenlerimizi bu anlamda ön plana çıkarmayı ve okul yöneticilerinin de farkındalığını artırarak sağlıklı bir okul ikliminin oluşturulmasını amaçlıyoruz. eTwinning de sayısal anlamda çok iyi bir noktadayız. Bu ağa üye olan öğretmen oranına baktığımızda yaklaşık yüzde 30'nu oluşturuyoruz. Nitelikli proje anlamıyla da aynı seviyeye ulaşacağımıza da ümidimiz tam. Sivas'ta da önemli çalışmalar yapıldı. Bu çerçevede 125'i ulusal 78'i de Avrupa olmak üzere 203 kalite etiketi, 49'u ulusal 45'i Avrupa Levhası olmak üzere 94 kalite levhasını takdim edeceğiz. Törenle birlikte gayretin daha da artacağına inancım tam. Emeği geçen öğretmenlere, idarecilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Öğretmenlere ve okul müdürlerine Ulusal Kalite Etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Avrupa Levhası Ulusal Levhaları MEB YEĞİTEK Genel Müdürlüğü Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Gültekin Kekeçoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, YEĞİTEK eTwinning Ulusal Destek Servisi Mesleki ve Pedagojik Gelişim Sorumlusu Dr. Hülya Bal, Ulusal Destek Servisi Yurt dışı iletişim sorumlusu Hacer Ermiş tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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