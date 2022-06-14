Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, Sivas’ta başladı

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Sivas’ın ev sahipliğinde düzenlenen Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımı ile başladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde yapılan Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı. Taha Akgül Spor Salonu'nda start alan şampiyonaya 2 bin 600 sporcu katılım sağlıyor.

Farklı kategorilerde düzenlenen şampiyonanın açılış seremonisi 17 Haziran Cuma günü saat 15.00’te yapılacak. Heyecan dolu şampiyona 20 Haziran Pazartesi günü sona erecek.

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