Sivas’ta üretilip 4 ülkeye ihraç edilecek Fabrikadan 4 farklı ülkeye; metal kesme testere tezgâhları ve takım tezgâhları ihraç edecek

Sivas’ta temeli atılan 100 milyon TL yatırım maliyetli fabrika üretime geçtiğinde 4 farklı ülkeye; metal kesme testere tezgâhları ve takım tezgâhları ihraç edecek.

Cazibe çerçevesine dahil edilen Sivas Nuri Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırım almaya devam ediyor. Şu ana kadar 38 firma tahsisi yapılan OSB’de ilk etapta 14 bir kişilik istihdam hedefleniyor. Yatırımcıları cezbeden Nuri Demirağ OSB’de bugün 100 milyon TL yatırım bedelli bir fabrikanın temelleri atıldı. Temel atma törenine Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ve il protokolü katıldı. 50 bin dönüm alanda kurulacak fabrikada üretilmesi planlanan metal kesme testere tezgâhları ve takım tezgâhlarının ilk olarak 4 farklı ülkeye ihraç edilmesi bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Nuri Demirağ OSB’nin çok kısa sürede hedeflerine ulaşacağını ifade ederek, “Bölgemize şu ana kadar 38 firmamızın tahsisini gerçekleştirdik. Bu firmalarımızın toplam İstihdam hedefi ise 14 bin. İnanıyorum ki Demirağ Organize Sanayi Bölgemiz çok yakın zamanda bu istihdam hedefine ulaşacaktır. Bugün sektöründe öncü olan firmalarımızdan birinin temelini atıyoruz. Üretimden ve istihdamdan yana tavır koyan, doğduğu büyüdüğü topraklara büyük bir vefa örneği sergileyen firmamızı bir kez daha tebrik ediyor, şimdiden hayırlı ve bol kazançlar diliyorum. 40 bin metrekare alanda 100 milyon TL yatırımla kurulacak fabrikamızın; şehrimizin üretim, istihdam ve ihracatına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Bir kez daha 'Sivas için yatırım vakti, Sivas için üretim vakti ve Sivas için istihdam vakti' diyerek güçlü Sivas, güçlü Türkiye hedefimize yönelik attığımız her adımın hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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