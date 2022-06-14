Sivas’ta keneden ölenlerin sayısı 7’ ye yükseldi

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Sivas’ta kene ısırması sonucu KKKA tanısı konulan hastanın vefat etmesiyle, ilde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 7’ye yükseldi.

Kelkit Vadisi'nde havaların ısınması ile kene kabusu yeniden başladı. Kene teması sonrası Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Vefat eden hastayla birlikte Sivas’ta bu yıl KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 7’ye yükseldi. Sivas’ın Hafik ilçesine bağlı Emre köyünde yaşayan Nurettin Çil'e tarlada çalıştığı sırada kene yapıştı. Çil, ateşlenmesinin ardından yakınları tarafından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Çil, 4 gün boyunca verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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