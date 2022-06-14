Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

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Sivas’ta etkili olan şiddetli yağış hayatı felç etti.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli hayatı felç etti. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Paşabahçe yoluna gelen sel suları yolun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı.

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