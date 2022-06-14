Sivas’ta şiddetli yağış hayatı felç etti, bazı ev ve iş yerlerini su bastı Yarım saatte metre kareye 30 kilo yağış düştü, caddeler göle döndü

Sivas’ta şiddetli yağış hayatı felç etti, yarım saatte metrekareye 30 kilo yağış düştü. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.



Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli hayatı felç etti. Kuvvetli yağış sonrası caddeler göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir içerisinde kimi yerlerde su yüksekliği yarım metreyi aştı. Paşabahçe yoluna gelen sel suları yolun araç ulaşımına kapanmasına neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Aracıyla birlikte mahsur kalan bir sürücü Sivas Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin şiddetli yağıştan etkilenen bölgelerde incelemede bulundu. Tüm ekiplerin sahada olduğunu belirten bilgin, “Maalesef son yıllarda yaşadığımız iklim değişiklikleri nedeniyle farklı durumlarla karşı karşıyayız. Meteorolojiden aldığımız verilere göre metre kareye 30 kilo yağış düşmüş. Buda doğal olarak belli bölgelerde sıkıntı oluşturdu. Allaha şükürler olsun cana gelen bir durum yok. Birkaç araç hasar görmüş. Ekiplerimiz ile birlikte sahadayız. Şehir içerisinde bodrum katlarında baskınlar olmuş. Tüm ekiplerimizle sahada milletimin hizmetindeyiz.” dedi.

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