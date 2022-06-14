Sağanak yağış tarım arazilerini vurdu Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde hasara neden oldu

Araç sahipleri dikkat! Bir zam daha geldi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta etkili olan sağanak yağış tarım arazilerinde hasara neden oldu.

Sivas’ta bugün öğle saatlerinden sonra etkisini artıran yağmur merkeze bağlı Hasbey Köyü’nde tarım arazilerine zarar verdi. Hasbey’de saat 15.00 sıralarında başlayan yağış ve dolu nedeniyle sel meydana geldi. Sel köyde buğday ekili arazilere zarar verdi. Hasbey Köyü Muhtarı İdris Aydın; ekili alanların adeta çamur deryasına döndüğünü ifade ederek yetkililerden yardım istedi. Sivas Ziraat Odası yetkilileri olayın ardından köylülere geçmiş olsun dileklerini ileterek yetkililerden hasar tespit çalışmalarının başlatılmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.