Sivasspor’lu 3 futbolcu milli takıma davet edildi

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Sivasspor Futbol Akademiden 3 oyuncu, U16 futbol milli takım aday kadrosuna davet edildi.

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı’nın, 2527 Haziran’da Gürcistan ile deplasmanda yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Aday kadroya Sivasspor Futbol Akademi oyuncuları; Mehmet Talha Şeker, Muhammed Sinan Kaya ve Emre Gökay da davet edildi. Ayrıca 3 genç futbolcu milli takımın ardından Sivasspor A takımının Bolu’da yapacağı kampa katılacak.

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