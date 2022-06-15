Yüzlerce kovan çamura gömüldü Sivas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce arı kovanı çamura gömüldü

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Sivas’ta etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel nedeniyle yüzlerce arı kovanı çamura gömüldü.

Sivas ve çevresinde etkili olan sağanak yağışlar hayatı ve tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkiledi. Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı Beyyurt köyünü de etkisi altına alan yağışlar, bölgede arıcılığa zarar verdi. Bir anda başlayan ve dakikalar içerisinde şiddetini arttıran yağmur, yaklaşık 700 adet kovanın bulunduğu alanı göle çevirdi. O anları cep telefonu kamerasıyla görüntü altına alan çaresiz arıcılar, yağmurun dinmesinin ardından kovanlarının yanına koştu. Yarısına kadar çamura gömülen kovanlar, uğranan zararı gözler önüne serdi.

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