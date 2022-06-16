Sivas’ta 1 ayda 577 konut satıldı Sivas’ta 2021’in Mayıs ayında 354 olan konut satışı bu yılın aynı ayında 577’ye yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayında satılan konut sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Verilere göre 2021 Mayıs ayında 354 konutun satıldığı Sivas’ta bu yılın aynı ayında 577 konut satıldı. Kentte Mayıs ayında satılan 577 konutun 141’ini ipotekli satışlar, 436’sını da diğer satışlar grubu oluşturdu.

TÜİK; ilk satış, ikinci el satış ayrıntısına göre konut satışlarını da paylaştı. Sivas’ta bu yılın Mayıs ayında satılan konutların 169’unu ilk el satış, 408’ini ise ikinci el satış oluşturdu.

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