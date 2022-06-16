Pandemi tiyatroya ilgiyi azalttı Bir önceki sezonda Sivas’ta 30 bin 868 kişi olan tiyatro seyircisi 2020-2021 sezonunda pandemi nedeniyle 12 bin 763 kişiye geriledi

Verilere göre 20192020 sezonunda Sivas’ta 30 bin 868 kişi olan tiyatro seyircisi 20202021 sezonunda pandemi dolayısıyla 12 bin 763 kişiye düştü.

Sivas’ta 20202021 sezonunda 16 eser oynandı. Bunun 12’sini telif eser, 4’ünü ise çeviri eser oluşturdu. Oynanan 16 eser, 71 defa gösterildi ve izleyici sayısı 12 bin 763 olarak kayıtlara geçti. İzleyicilerin 9 bin 480’i telif eserleri tercih ederken 3 bin 283’ü de çeviri eserleri tercih etti.

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