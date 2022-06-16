Bu kafeye stresli gelen rahatlayıp çıkıyor Sivas’ta sadece bitkisel çay satışı yapan kafe kendini rahat hissetmek, stresinden kurtulmak isteyenlerle şifa arayanların uğrak yeri oldu

Sivas’ta sadece bitkisel çay satışı yapan kafe vatandaşların kendini rahat hissettiği, stresinden kurtulduğu yer olarak yoğun ilgi görüyor.

Sivas merkez zanaatkârlar müzesi ve çarşısında bulunan sadece bitkisel çay satışı yapan kafe vatandaşlar tarafında yoğun ilgi görüyor. Sadece doğal bitki çaylarının servis edildiği kafede 3035 çeşit doğal bitkiden yapılan çay bulunuyor. Bu bitki çayları içeresinde; Narçiçeği, Papatya, Tarçın, Karanfil, Melisa, Yasemin gibi çaylar yoğun ilgi görüyor. Müşterilere doğal bitki çayları fincan ve demlik şeklinde sunuluyor. Günlük yaşamın stresinden ve temposundan kaçan vatandaşlar bu kafe de içtikleri bitkisel çaylar sayesinde kendilerini rahatlatıyor ve günlük yaşamın stresinden kurtuluyor.



Şifa buluyorlar

Çayları vermeden önce, “daha önce içtiniz mi? , alerjik reaksiyon gösteriyor musunuz?” şeklinde sorular yönelttiklerini belirten işletmeci Orhun Özfidancı, “Biz bu işletme içerisinde tıbbi aromatik bitkiler satıyoruz. Bu bitkileri de vatandaşlara ve müşterilerimize sevdirme maksatlı böyle bir yer açtık. 3035 arası demlenebilen bitkimiz var. Bunlardan en revaçta olanı narçiçeği, papatya, tarçın, karanfil, melisa, yasemin, tomurcuk gül, kuşburnu, karamuk kurusu, kızılcık, demir hindi gibi çeşitli bitkileri müşterilerimiz talep ediyor ve farklı bir tat olduğu içinde çok memnun kalıyorlar. Bitki çaylarının kendine has tadı ve şifası bulunmakta. Narçiçeği şeker hastalığına, ada çayı farenjit, papatya sinüzite faydalı. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda çayları hazırlıyoruz. Çayları vermeden önce, ‘daha önce içtiniz mi? , alerjik reaksiyon gösteriyor musunuz?’ şeklinde sorular yöneltiyoruz. Müşterimiz daha önce kullandığını bir sorun olmayacağını söylediğinde ürünlerimizi müşteriye sunuyoruz. Hem sakinleştirici, hem günlük yorgunluğun, stresin geçmesi ve müşterilerimizin kendini dinç hissetmesi için veriyoruz. İçerisinde narçiçeği, papatya, tarçın, tomurcuk gül ve daha fazla ürünle karıştırıyoruz” şeklinde konuştu.



“Şikâyetlerine göre çay hazırlıyoruz”

Bitki çayı konusuna alışık olmadıkları için ilk görenlerin çok şaşırdığını belirten Özfidancı, “Bir fincan bitki çayı 15 TL, demlik halinde verdiğimizde ise bir demlikten 4 fincan çay çıkıyor ve demlik fiyatı içerisinde bulunan karışıma göre farklılık gösteriyor ortalama olarak 40 TL oluyor. İçerisinde Tek çeşit bitki bulunan demliklerde 25 TL alıyoruz. Sunum yaparken de müşterilerimiz çayın demlenme sürecini görebiliyor ve bitkiler hakkında kitaplarımız var müşterilerimiz kitapları okuyarak bilgi edinebiliyor. İş yerimize gelen müşterilerimiz genelde stresli ve yorgun geliyor. Biz bu yorgunluğu, stresi azaltmak ve biraz daha kendini iyi hissetmesi amacıyla bitkisel çayları öneriyoruz. Çaylarını içtikten sonra rahatlayıp gündelik yaşantısına dönüyorlar. Genelde bu çaylar Sivas şehrinde kış ayların da tüketilir. Bitki çayı konusunda alışık olmadıkları için ilk görenler çok şaşırıyor. Çünkü alışılagelmiş bir işletme değil. Tamamen doğal bitki çayları servis yapıldığından ve yeni bir işletme olduğundan kendilerini daha rahat hissediyorlar. Çünkü sakin bir ortam olan zanaatkârlar çarşısında bulunuyoruz. Biz bu çayları servis ederken çok mutlu oluyoruz ve müşterilerimizin şikâyetlerini dinliyoruz, şikâyetlerine göre de çay hazırlıyoruz” şeklinde ifade etti.

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