

Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS Ticaret Borsası tarafından 2020'de başlatılan Sivas pastırması için tescil başvuru süreci tamamlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu, pastırmaya coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Sivas Ticaret Borsası'nca Sivas pastırmasının tescili için 2020 yılında başvuru yapıldı. Başvuruyu kabul eden Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Sivas pastırmasına coğrafi işaret tescil belgesi verildi. Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, bugün ellerine ulaşan tescil belgesiyle Sivas pastırmasının resmi anlamda markalaştığını belirtti. Hastaoğlu, pastırmanın lezzetini kentte yetiştirilen büyükbaş etinden, Sivas tuzundan ve çemeninden aldığını söyledi. Pastırmanın lezzetiyle kesimiyle üretimiyle ve kurutulmasıyla coğrafi işaretle tescillendiğini anlatan Hastaoğlu, "Sivas pastırması, 2 yaşını doldurmuş dana sırt ve bonfile etinin Sivas kaynak tuzuyla tuzlanıp doğal hava şartlarında kurutulması ve çemenle kaplanmasıyla üretilmektedir. Dilimlenmiş olarak satışa sunulan pastırmanın dilim kalınlığı en fazla 2 milimetredir. Pastırmaya karakteristik özelliğini kazandıran diğer önemli unsur, kurutma işleminin tamamen doğal hava şartlarında yapılmasıdır. Sivas pastırması hak ettiği yere ulaştı. İlimiz için hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Markalaşacak daha birçok ürünümüz var. Zeron buğdayı, Sivas sucuğu, Sivas fırın kellesi, Sivas fırın pöçük ve Sivas tuzunun da tescili için başvurumuzu yaptık" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-06-16 16:28:03



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