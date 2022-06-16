Sivasspor, TFF başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi’yi kutladı

Daha çok yağış, daha çok yangın!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulunu tebrik etti.

Sivasspor Kulübü, Ankara'da yapılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi'yi ve yeni yönetim kurulunu sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajla kutladı. Kırmızıbeyazlı kulübün, tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.