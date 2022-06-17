Sivassporlu Aaron’un acı günü!

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DG Sivasspor'un başarılı defans oyuncusu Aaron Appindangoye’nin annesi vefat etti.

Sivasspor’da Gabonlu savunma oyuncusu Aaron Appindangoye’nin annesi hayatını kaybetti.

Kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Aaron Appindangoye'nin annesi Lekouga Emairance'nin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Aaron'nun acısını en derin ve içten duygularımızla paylaşıyor, ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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