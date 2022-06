Şehit Ömer Yıldırım, mezarı için vasiyette bulunmuş

Hüsnü Ümit AVCIAyşe Mine EĞÜZ/ SİVAS, (DHA)PENÇE-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım'ın (27), yakınlarıyla sık sık şehit olacağı konusunda konuştuğu ortaya çıktı. Yıldırım'ın amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açışında 'Amca, şehit olacağımı hissediyorum. Beni köyün mezarlığına defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda direk, üstüne bayrak asın. Mezarımın üzerine Şehitler Tepesi yazın' derdi" dedi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 11 Haziran'da teröristlerle girilen çatışmada Sivaslı Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım, şehit oldu. Bir süre önce Duriye Yıldırım ile nikah kıyan ve Kurban Bayramı sonrası 13 Temmuz'da düğün yapmayı planlayan Yıldırım, merkeze bağlı köyü Gazi köyünde son yolculuğuna uğurlandı. Ömer Yıldırım'ın şehit olmadan önce sosyal medyada paylaştığı görüntüler ise yürek dağladı. Şehit Yıldırım'ın görevi sırasında bölgedeki çocuklarla yakından ilgilendiği ve çeşitli hediyeler alıp, sürpriz yaptığı görüntüleri ortaya çıktı. Ömer Yıldırım'ın sık sık yakınlarına şehit olacağını hissettiğini söylediği, amcası Bilal Yıldırım'a mezarı ile ilgili vasiyette bulunduğu öğrenildi.

'SON GÖRÜŞMEDE MEZARINI VASİYET ETTİ'

Şehidin amcası Bilal Yıldırım, "Bana her telefon açmasında, 'Bilal amca ben en fazla sana güveniyorum. Senden bir isteğim var. Benim şehit olacağım devamlı bana ayan oluyor. Senden istediğim beni köyün mezarlığa defnedin. Karşısına 2-3 metre boyunda bir demir, demirin üstüne de bir bayrak ve mezarımın üzerine de Şehitler Tepesi diye yazın' derdi. Köyde adının yaşatılmasını istiyorum çünkü bayrağını çok seven bir çocuktu. Gazi köyünde tek şehit ve isminin anılmasını istiyorum. Bu köy kuruları 400 sene olmuş, bugüne kadar hiç şehit mezarlığı yoktu. Şehidimizin isteği yerine gelirse çok sevinirim" dedi.

'VATANINA ÇOK BAĞLI ÇOCUKTU'

Şehidin babası Cemal Yıldırım ise oğlunun cesur ve vatansever biri olduğunu belirterek, "Herkesin halini, hatırını sorardı. Vatanına çok bağlı bir çocuktu. Vatana hediye ettik. Vatan sağ olsun. Allah devlet büyüklerinden, tüm bizi destekleyen herkesten razı olsun. Vatanına bağlıydı, vatan için yanan bir çocuktu. Mutluyuz, gurur duyuyoruz. Vatanımız ve milletimiz sağ olsun. Allah milletimizi korusun. Ömer, asker olmayı çocukken istiyordu, dediğini yaptı. 'Şehitlikten korkmuyorum, vatan uğruna şehit olacağım' derdi. Bir gün önce görüşmüştüm. 'Ben çok iyiyim, merak etmeyin. Operasyonlar devam ediyor. Vatan için uğraşıyoruz' dedi" diye konuştu.

Şehidin annesi Hatice Yıldırım da "Oğlumun isminin köyde yaşatılmasını istiyorum. Oğlum unutulmasın. Kendi vadetmişti. 'Ben şehit olacağım. Mezarımı köyüme yaptırın. Ben köyümde yaşatılacağım' demişti" dedi.

KÖYLÜLERİN 'İSMİ OKULA VERİLSİN' TALEBİ

Şehit Ömer Yıldırım'ın köyde ilkokul eğitimini aldığı okulun, yenisi yapılmak üzere 2020'de yıkıldığı öğrenildi. Yakınları ve köy sakinleri, şehit Yıldırım'ın isminin köyde yeni yapılacak okula verilmesini istediklerini söyledi. Köyde yaşayan Halil Kaya, "Hala acısı üzerimizde. Konuşurken bile sesimiz titriyor. Vatanseverlerimiz bitmeyecek. Bir ölür bin doğarız. Bu her zaman için böyledir. Türkiye'de Mehmetçik olarak doğarız. Ömer'imiz de Gazi köyünün evladıydı. Gazi köyündeki okulunda büyüdü. Okulunda vatan aşkı ile büyüdü. Şehitlik isteyen bir çocuktu. Çocukluk arkadaşları ve köylüler hep bilir. Hep 'Ben şehit olacağım' diyerek yaşayan bir insandı. Vatan için kendini şehit etti. Bu topraklarda onun adı yaşasın, o okulda onun adı yaşasın. Tek istediğimiz bu. Okul yapılsın ve okula Ömer Yıldırım'ın adı koyulsun. Orada çocuklar yetişsin. Vatan, millet ve bayrak aşkıyla büyüsünler. Geleceğimizi orada yaşasınlar. Nice Ömer'ler çıksın oradan" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Ayşe Mine EĞÜZ

