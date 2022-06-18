AVM'de Babalar Günü ve karne coşkusu bir arada yaşandı

Sivas’ın ilk ve tek alışveriş merkezi İva Park AVM, etkinlik ve kampanyaları ile ziyaretçilerini heyecanlandırmaya devam ediyor.

Sivas İva Park Alışveriş Merkezi, Babalar Günü ve karne coşkusunu sürprizlerle geçirdi. Karnelerin alınması ile başlayan yaz tatilinin ilk hafta sonunu hem öğrenciler hem de babalar için sürprizler ile karşılandı. Karne heyecanını öğrencilere karne hediyesi vererek paylaşan İva Park AVM, yaz tatilinin ilk haftasında çocukları sahne gösterileri ile buluşturdu. Babalar Günü özel etkinliklerinde ise ödüllü GoKart Turnuvası düzenlendi. Kazanan babalara AVM’de bulunan giyim markalarından 3 bin TL değerinde hediye çekleri verildi. Turnuvalar sırasında heyecan bir hayli yüksekti.



“Güzel bir etkinlik”

Kızı ile AVM'deki etkinliklere sürekli katıldığını belirten Bayram Bakan, “Güzel bir etkinlik, çocukları getirdik. Büyük çocuğum içeride gösteriyi izliyor. Güzel bir duygu babalık. Böylesi etkinlikleri çok seviyoruz, çocuklar mutlu oluyor. Devamının gelmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.

Gokart sürmeyi sevdiğini ve yeni baba olduğunu belirten Erhan Özhal, “Seviyorduk Gokart sürmeyi, yarışmada olunca kazanıp gidelim dedik. Hediye çeki kazandım” şeklinde konuştu.

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